Egeli madenciler 2025’i büyüme ile kapattı

EGE Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, maden sektörünün, 2025 yılında 6.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, 2024 yılına göre yüzde 3'lük bir artış kaydettiğini açıkladı.
Alimoğlu, "Bu rakamın yaklaşık üçte biri, yani 2 milyar dolarlık kısmı doğal taş ihracatından geldi. Madencilik sektörümüz diğer sektörlere sağladığı destekle 60 milyar dolarlık bir katma değeri Türk ekonomisine kazandırıyor.
YÜZDE 6 ORANINDA ARTTI
Birliğimizin 2025 yılı ihracatı yüzde 6'lık bir artışla 1.38 milyar dolara ulaştı. Bu başarımızda en büyük payı yüzde 9'luk artışla 704 milyon dolardan 771 milyon dolara çıkan doğal taş oluştururken, kıymetli metal cevherleri ve feldspat bu kalemi takip etti" dedi.
Önümüzdeki 4 yıl için Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı'na bir dönem daha aday olduğunu açıklayan İbrahim Alimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "2026 yılı için 1.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğimiz ihracatımızın 2030 yılında görevi devrederken 2 milyar doları aşmasını hedefliyoruz. 2026 yılında da sektörümüzün doğru bilgilerle tanıtılması ve imajının güçlendirilmesi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek."