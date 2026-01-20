Egeli madenciler 2025'i büyüme ile kapattı









EGE Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, maden sektörünün, 2025 yılında 6.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, 2024 yılına göre yüzde 3'lük bir artış kaydettiğini açıkladı. Alimoğlu, "Bu rakamın yaklaşık üçte biri, yani 2 milyar dolarlık kısmı doğal taş ihracatından geldi. Madencilik sektörümüz diğer sektörlere sağladığı destekle 60 milyar dolarlık bir katma değeri Türk ekonomisine kazandırıyor.





YÜZDE 6 ORANINDA ARTTI

Birliğimizin 2025 yılı ihracatı yüzde 6'lık bir artışla 1.38 milyar dolara ulaştı. Bu başarımızda en büyük payı yüzde 9'luk artışla 704 milyon dolardan 771 milyon dolara çıkan doğal taş oluştururken, kıymetli metal cevherleri ve feldspat bu kalemi takip etti" dedi.