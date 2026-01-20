IMF Türkiye ekonomisini yukarı yönlü revize etti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ocak sayısını "Küresel Ekonomi: Ayrışan Güçler Arasında İstikrarlı" başlığıyla yayımladı. Raporda, 2025'te yüzde 3.3 büyüdüğü öngörülen küresel ekonominin 2026'da yüzde 3.3 ve 2027'de yüzde 3.2 büyüyerek dirençli kalmaya devam etmesi bekleniyor. IMF'nin Ekim 2025'te yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile kıyaslandığında küresel ekonomik büyüme tahmininde bu yıl için 0.2 puanlık hafif yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtilen raporda, büyüme beklentisinde 2027 yılı için ise herhangi bir değişiklik yapılmıyor.

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği aktarıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.2 ve gelecek yıl 4.1 büyümesinin beklendiği

bildirildi. IMF, geçen yıl ekim ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3.7 büyümesini öngörmüştü. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 2.1'den yüzde 2.4'e çıkarılırken gelecek yıl için yüzde 2.1'den yüzde 2'ye çekildiği kaydedildi. Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1.2'den yüzde 1.3'e yükseltildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1.4'te tutulduğu kaydedildi.