Toplu taşıma aracı ihracatı 3.3 milyar dolar

TÜRKİYE, 2025 yılında otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında 3.33 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2024'e kıyasla ihracatta yüzde 30'luk artış gerçekleşti. Sektör temsilcileri, geçen yılki rekorun üzerine çıkarak yıllık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti. 2025'te Türkiye'den 72 ülke ve serbest bölgeye toplu taşıma araçları gönderildi. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Fransa, Almanya ve İtalya öne çıkarken, Almanya'ya ihracat yüzde 168 artarak 520.5 milyon dolara yükseldi, Romanya'ya satışlar ise yüzde 140 artışla 155 milyon dolara ulaştı.