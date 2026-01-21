YURTDIŞI Türkler ve Akraba Toplulukları'ndan (YTB) alınan bilgilere göre; Türkiye 184 ülkeden 150 bini aşkın mezunu ile uluslararası eğitim alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye bursları kapsamında eğitim alarak mezun olanların sayısı 164 ülkeden 48 bin 756'ya, YTB burslarıyla mezun olanların sayısı ise 5 bine ulaşırken, her yıl bu mezun ağına ortalama 20 bin yeni isim ekleniyor. Son yıllarda sayıları 350 bini aşan uluslararası öğrenciler, yalnızca eğitim sürecindeki harcamalarıyla değil, mezuniyet sonrasında kurdukları ticari, ekonomik ve kurumsal ilişkilerle de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. YTB Başkanı Abdulhadi Turus, yaptığı açıklamada "Mezunlar, Türk firmalarına yeni pazarlar açıyor" dedi.