Güvenli internet abone sayısı 55 milyonu aştı

2025 aralık sonu itibarıyla Güvenli İnternet Hizmeti'nden (GİH) faydalanan abone sayısı 55 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital ortamda akran zorbalığı ve siber tehditlere karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'85 BİN ÖĞRENCİ'

Uraloğlu, hizmet kapsamında geliştirilen "Çocuk" ve "Aile" profillerden birini tercih eden kullanıcıların, karşılaştıkları sorunu hemen iletme ve tedbir alınmasını talep etme hakkına sahip olduğunu aktardı. Uraloğlu, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla her yıl eğitimler düzenlendiği bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Geçen yıl 138 eğitim gerçekleştirildi ve bu süreçte yaklaşık 22 bin kişiye ulaşıldı. Bugüne kadar Güvenli İnternet Tırı ile 200'den fazla okul ziyaret ettik, 85 bin öğrenciye ulaştık. Çocuklarımızın teknolojiyi doğru kullanmaları için bu tür projeleri artırmayı hedefliyoruz."