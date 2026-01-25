Su altı robotları HES’lerde kesintisiz üretimin önünü açtı

HİDROELEKTRİK santrallerde (HES) tünel denetimlerinin Türkiye'de geliştirilen su altı robotları aracılığıyla su boşaltılmadan yapılabilmesi, üretim kesintilerini ve iş güvenliği risklerini önemli ölçüde azaltıyor. Geleneksel yöntemlerde tünellerdeki suyun tahliye edilmesi, hidrostatik basıncın değişmesi nedeniyle çökme riskini artırıyor ve bu durum hem çalışanlar hem de tünel yapısı açısından ciddi riskler doğuruyor. Görsel denetime dayalı bu yöntemler, uzun sürmesi, yüksek maliyet gerektirmesi ve üretimde kesintiye yol açması nedeniyle HES işletmeleri için önemli bir yük oluşturuyor. İzmir merkezli teknoloji şirketi Werover tarafından geliştirilen su altı robotu Searover, HES tünellerinin su boşaltılmadan denetlenmesine imkan tanıyarak bu riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.