Taşınmazlara ilişkin imar değişikliği onaylandı

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) çeşitli illerdeki taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına onay verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki taşınmazın, 50 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Yunis Aydın'a satışı uygun bulundu. Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki taşınmazın da 435 milyon lira bedelle Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd.'ye satılması kararlaştırıldı. Aynı mahalledeki ikinci taşınmazın 390 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Kayasan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'ye, üçüncü taşınmazın da 775 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Tona Yapı Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı onaylandı.