TÜRKSAT kanal sayısını 532’ye çıkararak rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlesi olan yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete girmesiyle 6 aktif uydusu bulunan TÜRKSAT'ın küresel ölçekte bir yayıncılık devi haline geldiğini kaydetti. TÜRKSAT uydularının artık 110'u aşkın ülkede 5.5 milyar nüfusa hitap ettiğini vurgulayan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A ile kapsama alanını dünyanın en uzak noktalarına taşıdıklarını anlattı.

'UZAY ÇAĞININ ÖNCÜSÜ'

Uraloğlu, TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısının 532'ye ulaştığını ve son 10 yılın rekorunun kırıldığını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece son 1 yılda kanal sayımızda yüzde 20'lik artış yakalayarak Türkiye'yi küresel bir yayıncılık 'hub'ı haline getirdik. Bu, TÜRKSAT'ın yayıncılık tarihindeki yıllık bazda en yüksek artış oranıdır. TÜRKSAT uyduları, ileri teknolojisi ve kesintisiz hizmet kalitesiyle global yayıncılar için en güvenilir liman olmaya devam edecektir. Türkiye, ulaştırmada ve haberleşmede uzay çağının öncüsü olma vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşımaktadır."