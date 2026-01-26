Yerli turistler 2025’te 469.5 milyar lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre yerli turistler geçen yılın ocak-eylül döneminde gezi-eğlence-tatil, kültür, yakınları ziyaret, sağlık, toplantı, konferans, ticari ilişkiler ve fuar kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda yerli turistlerin seyahat sayısı Ocak- Eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.6 artışla 56 milyon 828 bin olarak kayıtlara geçti. Seyahat sayısı Ocak-Eylül 2024 döneminde 55 milyon 368 bin olmuştu. Yerli turistlerin söz konusu dönemde yaptığı harcamalardaki artış da dikkati çekti.

Yerli turistler 2024'ün 9 ayında 353 milyar 259 milyon 968 bin liralık seyahat harcaması gerçekleştirirken bu tutar geçen yılın aynı döneminde yüzde 32.9 artışla 469 milyar 474 milyon 183 bin liraya yükseldi. Yerli turistler 2024'ün tamamında 419.3 milyar liralık seyahat harcaması yapmıştı. Böylece geçen yılın 9 ayındaki harcamalar 2024'ün tamamını geçti.