Forbes’ten Antalya’ya övgüler yağdı

ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes
, seyahat tutkunları için hazırladığı "2026 Yılı Seyahat Rehberi"ni yayımladı. Yunanistan'dan Karayipler'e uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan seçkide Antalya
, güçlü turizm altyapısı ve çok yönlü deneyim alanlarıyla öne çıktı. Forbes değerlendirmesinde Antalya; lüks konaklama tesisleri, çam ormanlarıyla çevrili doğal yapısı, denizi, zengin gastronomi kültürü ve farklı ülkelerden ziyaretçileri bir araya getiren kozmopolit yapısıyla uluslararası ölçekte güçlü ve sürdürülebilir bir turizm merkezi olarak tanımlandı. Forbes'ın 2026 seçkisinde dikkat çeken destinasyonlardan biri olan Kemer, Antalya'nın en gözde turizm merkezleri arasında yer alarak öne çıktı. Turkuaz tonlarındaki denizi, doğal güzellikleri ve nitelikli konaklama altyapısıyla Kemer; deniz, dinlenme ve yüksek standartlı tatil deneyimi arayan uluslararası gezginler için güçlü bir cazibe noktası olmayı sürdürüyor.