Bakan Mahinur Göktaş: 288 milyon 547 bin lira ödeme gerçekleştirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde 2026 Ocak döneminde 485 bin 552 hak sahibine toplam 288 milyon 547 bin lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Destek kapsamında ödemelerin, sıcaklık farkları gözetilerek ilden ile değişkenlik gösterdiğinin bilgisini veren Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "2025 yılında geçerli olan destek tutarı aylık en düşük 188 lira, en yüksek 438 lira olacak şekilde ve yıl içinde ekimmayıs aylarını kapsayan 8 ay için iki ayda bir ödeme yapılacak şekilde uygulanıyor. Hayata geçirdiğimiz Düzenli Doğal gaz Tüketim Desteğinde toplamda 1,6 milyar lira ödeme yapmış olduk."