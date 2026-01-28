İzmir’in tercihi temiz enerji

İzmir Doğalgaz, lisans sınırları içerisindeki 29 farklı ilçede sürdürdüğü altyapı çalışmalarıyla mevcut şebekesini genişleterek her geçen gün daha fazla haneye doğalgazı ulaştırıyor.
Genişleme ile birlikte her yeni abonelik, kentin hava kalitesinin iyileştirilmesine ve çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor. Bu anlamlı kilometre taşı, Karabağlar'da oturan 1 milyon 100 bininci şanslı gaz kullanıcı Zeki Bingöl'ün katılımı ile kutlandı.
Törende konuşan İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, doğalgazın kent yaşamındaki rolüne ve şirketin uzun vadeli hedeflerine dikkat çekerek, "1 milyon 100 bin gaz kullanıcı sayısına ulaşmamız, İzmir için yürüttüğümüz planlı ve istikrarlı çalışmaların somut bir göstergesidir. Doğalgaz; hava kirliliğinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve kent yaşamının konforunun yükseltilmesi açısından büyük önem taşıyor. İzmir Doğalgaz olarak, güçlü altyapımız ve çevreye duyarlı yaklaşımımızla İzmir'in sürdürülebilir geleceğine katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.
'BÜYÜK BİR NİMET'
Zeki Bingöl ise doğalgazın hayatlarına kattığı değere dikkat çekerek, "Doğalgaz gerçekten büyük bir nimet. Evimize girdiği andan itibaren yaşam kalitemizin ne kadar arttığını net bir şekilde gördük.
Temiz olması, ev içinde yarattığı rahatlık ve diğer yakıt türlerine göre daha ekonomik olması doğalgazı vazgeçilmez kılıyor. Böyle anlamlı bir günde 1 milyon 100 bininci kullanıcı olarak ödüllendirilmekten ve bu mutluluğu paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.