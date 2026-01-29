Altın ve gümüş tarihi zirveyi gördü | 29 Ocak güncel altın fiyatları

Altın, yatırımcıların jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli limanlara yönelmesiyle perşembe günü de güçlü yükselişini sürdürerek ons başına 5.600 dolara yakın seviyelerde yeni bir zirveye ulaştı. Gümüş de 120 dolar eşiğine yaklaşarak dikkat çekti.
Spot altın, gün içinde 5.591,61 dolar ile rekor seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 2,7 primle 5.542,29 dolardan işlem gördü. Marex analisti Edward Meir, bu hareketin arkasında artan belirsizliklerin yatırımcıları altına yönlendirmesinin yattığını belirtti.
Altın fiyatları pazartesi günü ilk kez 5 bin doların üzerine çıkarken, haftanın şu ana kadarki bölümünde yüzde 10'u aşan bir yükseliş kaydetti. Bu artışta güvenli liman talebinin güçlenmesi, merkez bankalarının devam eden alımları ve doların zayıflaması etkili oldu.
OCBC analistleri yayımladıkları değerlendirmede, altının artık yalnızca kriz veya enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülmediğini; farklı makroekonomik dönemlerde çeşitlendirme sağlayan, tarafsız ve güvenilir bir değer saklama aracı kimliği kazandığını vurguladı.
Geçen yıl yüzde 64'lük bir artış kaydeden altın fiyatları, bu yıl da şu ana kadar yüzde 27'nin üzerinde yükseldi. IG piyasa analisti Tony Sycamore ise kısa vadede teknik bir düzeltme ihtimaline işaret etse de, temel dinamiklerin 2026 boyunca altını desteklemeye devam edeceğini ve olası geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceğini ifade etti.
Jeopolitik gelişmeler de fiyatlar üzerinde etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü İran'a nükleer silahlar konusunda müzakere çağrısında bulunurken, anlaşma sağlanmaması halinde daha sert adımlar atılabileceği uyarısını yaptı. Tahran yönetimi ise ABD, İsrail ve müttefiklerine karşılık vereceğini açıkladı.
Para politikası cephesinde Fed, beklentilere paralel şekilde faizleri sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hâlâ bankanın yüzde 2'lik hedefinin belirgin biçimde üzerinde seyrettiğini dile getirdi. Ayrıca kripto para şirketi Tether'ın yatırım portföyünün yüzde 10–15'ini fiziki altına ayırmayı planladığını açıklaması da perşembe günü fiyatlara destek verdi.
Gram altın: 8 bin 100 TL
Çeyrek altın: 13 bin 212 TL
Yarım altın: 26 bin 423 TL
Cumhuriyet altını: 54 bin 101 TL
ONS Altın: 5 bin 546 dolar
GÜMÜŞTE DE ZİRVE GÖRÜLDÜ
Spot gümüş, gün içinde 119,34 dolar ile rekor seviyeyi gördükten sonra yüzde 1,1 artışla 117,87 dolara yükseldi. Gümüş fiyatları, altına göre daha uygun fiyatlı bir alternatif arayan yatırımcıların ilgisi ve arz tarafındaki sıkıntılarla destek bulurken, yıl başından bu yana yüzde 60'tan fazla değer kazandı.
Standard Chartered analistleri, gümüş piyasasında bu yıl da arz açığı beklendiğini, ancak asıl baskının azalan stoklardan kaynaklandığını belirtti. Spot platin yüzde 1 artışla 2.723,40 dolara yükselirken, pazartesi günü 2.918,80 dolar ile rekor kırmıştı. Paladyum ise yüzde 1,6 düşüşle 2.041,20 dolara geriledi.
Gram Gümüş: 164,04 TL
ONS Gümüş: 117,44 Dolar