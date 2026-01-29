Altın ve gümüş tarihi zirveyi gördü | 29 Ocak güncel altın fiyatları

OCBC analistleri yayımladıkları değerlendirmede, altının artık yalnızca kriz veya enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülmediğini; farklı makroekonomik dönemlerde çeşitlendirme sağlayan, tarafsız ve güvenilir bir değer saklama aracı kimliği kazandığını vurguladı.

Geçen yıl yüzde 64'lük bir artış kaydeden altın fiyatları, bu yıl da şu ana kadar yüzde 27'nin üzerinde yükseldi. IG piyasa analisti Tony Sycamore ise kısa vadede teknik bir düzeltme ihtimaline işaret etse de, temel dinamiklerin 2026 boyunca altını desteklemeye devam edeceğini ve olası geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceğini ifade etti.

Jeopolitik gelişmeler de fiyatlar üzerinde etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü İran'a nükleer silahlar konusunda müzakere çağrısında bulunurken, anlaşma sağlanmaması halinde daha sert adımlar atılabileceği uyarısını yaptı. Tahran yönetimi ise ABD, İsrail ve müttefiklerine karşılık vereceğini açıkladı.