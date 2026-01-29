Türkiye’nin gizli altın serveti

Altın son dönemde yukarı yönlü yaptığı sert hareketlerle yatırımcıların ilgi odağına dönüşürken, Türkiye'nin yeraltındaki ve yastık altındaki altın varlığı ise gizli bir hazine barındırıyor.

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, yer altında keşfi yapılmış 6 bin 500 ton, yastık altında ise tahmini 8 bin ton altın olduğunu belirtirken, bunun 2.3 trilyon dolarlık bir ekonomik değere sahip olduğunu kaydetti. Yastık altında kişi başına 100 gram altın bulunduğunu anlatan Yücel, devlet hakkı oranlarının da artığına dikkat çekti. Yücel, "2025'te 3.431 dolar/ons seviyesinde yüzde 19 olan devlet hakkı, 2026'da 4.501- 4.800 dolar/ons aralığında yüzde 23'e çıkar. Böylece altın fiyatındaki her artış, ek düzenlemeye gerek kalmadan kamunun gelirini doğrudan artırır" diye konuştu.