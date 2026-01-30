Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi başlıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konutların ardından Şubat ayından itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak. EİDS, Bakanlık tarafından emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin engellenmesi amacıyla devreye alındı. Sistem, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olarak uygulanıyor. Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek.