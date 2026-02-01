En düşük emekli maaşında farkın ödeneceği tarih belli oldu

En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilirken, bu düzenleme kapsamında oluşan maaş farklarının ödeneceği tarih netleşti. Ocak ayında zamlı maaşını alamayan emekliler için, 3 bin 119 TL'lik farkın ne zaman yatacağı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Bu kararın uygulanmasıyla birlikte, yaklaşık 5 milyon emekli Ocak ayına ilişkin maaş farklarını alacak. Yapılan açıklamaya göre, 3 bin 119 TL'lik fark ödemesi 4 Şubat'ta emeklilerin banka hesaplarına geçecek. 4A SSK emekli maaş ödemelerinde tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, 7 olanlar ayın 18'inde, 5 olanlar ayın 19'unda, 3 olanlar ayın 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'sinde, 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar ayın 23'ünde, 4 olanlar ayın 24'ünde, 2 olanlar ayın 25'inde, 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alacak. 4B BAĞKUR emeklilerine ise maaş ödemelerinde tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.