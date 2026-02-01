  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
En düşük emekli maaşında farkın ödeneceği tarih belli oldu

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilirken, bu düzenleme kapsamında oluşan maaş farklarının ödeneceği tarih netleşti. Ocak ayında zamlı maaşını alamayan emekliler için, 3 bin 119 TL'lik farkın ne zaman yatacağı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

Bu kararın uygulanmasıyla birlikte, yaklaşık 5 milyon emekli Ocak ayına ilişkin maaş farklarını alacak. Yapılan açıklamaya göre, 3 bin 119 TL'lik fark ödemesi 4 Şubat'ta emeklilerin banka hesaplarına geçecek. 4A SSK emekli maaş ödemelerinde tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, 7 olanlar ayın 18'inde, 5 olanlar ayın 19'unda, 3 olanlar ayın 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'sinde, 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar ayın 23'ünde, 4 olanlar ayın 24'ünde, 2 olanlar ayın 25'inde, 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alacak. 4B BAĞKUR emeklilerine ise maaş ödemelerinde tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.

