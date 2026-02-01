Yerli üretimde öncelikli ürünler listesi güncellendi

Katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikli ürün listesinde değişikliğe gidildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "kimya", "eczacılık", "tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "bilgisayar, elektronik ve optik", "elektrikli teçhizat", "makine", "ulaşım araçları" ile "diğer sektörlere ilişkin ürün listesi" ve "yenilikçi teknoloji alanları listesi" güncellendi.