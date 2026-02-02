Tamamlayıcı emeklilik sisteminde geri sayım

Hükümet, çalışanların emeklilikte ek gelir elde etmesini hedefleyen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için 2026 yılı içinde uygulamaya geçecek çalışmaları hızlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Orta Vadeli Program'da belirlediği takvime göre sistemin 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında hayata geçirilmesi öngörülüyor.
TES, çalışan, işveren ve devlet katkısına dayalı fon bazlı bir tasarruf modeli olarak tasarlandı. Sistem kapsamında çalışanlardan maaşlarından yüzde 3 kesinti yapılacak, işverenler de aynı oranda katkı sağlayacak. Devlet, birikimlere yüzde 30 oranında ek katkı sağlayarak tasarrufları teşvik edecek. Fonlar ise merkezi ve devlet denetiminde yönetilecek, profesyonel fon yöneticileri aracılığıyla çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilecek.
EN AZ 10 YIL KALACAK
Sistem zorunlu olup katılımcıların en az 10 yıl TES'te kalması gerekecek; erken çıkış neredeyse mümkün olmayacak. Birikimlere erişim ise SGK'daki emeklilik yaşına paralel olacak. 1999-2008 arasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında; 2008 sonrası sigortalılarda ise kadınlar 58-65, erkekler 60-65 yaşları arasında kademeli erişim sağlanacak.
TES, hem özel sektör hem kamu çalışanlarını kapsayacak ve mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre edilecek. Böylece otomatik BES uygulaması TES'e dahil olacak ve maaştan yalnızca yüzde 3 kesinti yapılacak. TES ile çalışanlar, SGK'dan aldıkları emekli maaşına ek olarak tamamlayıcı bir gelir elde edebilecek. Sistem, BES'e göre daha katı ve uzun vadeli bir tasarruf modeli sunarken, çalışanların emeklilik dönemini daha güvence altında geçirmesi hedefleniyor.