Tamamlayıcı emeklilik sisteminde geri sayım

TES, hem özel sektör hem kamu çalışanlarını kapsayacak ve mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile entegre edilecek. Böylece otomatik BES uygulaması TES'e dahil olacak ve maaştan yalnızca yüzde 3 kesinti yapılacak. TES ile çalışanlar, SGK'dan aldıkları emekli maaşına ek olarak tamamlayıcı bir gelir elde edebilecek. Sistem, BES'e göre daha katı ve uzun vadeli bir tasarruf modeli sunarken, çalışanların emeklilik dönemini daha güvence altında geçirmesi hedefleniyor.

