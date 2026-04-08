MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı

Parasını bankada değerlendiren yatırımcılar için mevduat faizleri her zaman önemli bir araştırma konusu omayı sürdürüyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerin yaşandığı dönemlerde ellerindeki mevduatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, banka banka faiz oranlarını merak ediyor.
BANKADA PARASI OLANLAR SAVAŞTAN KÂRLI ÇIKTI
Yılın ilk faiz kararının ardından yüzde 35–38 bandına doğru gerileyen ve jeopolitik gerilim ile yüzde 40 barajını aşan mevduat faizleri Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararının ardından yüzde 45'i aştı.
Faiz oranları Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı öncesinde yeniden şekillenmeye başladı.
Bankalarda ortalama olarak uygulanan 3 aylık mevduat faizi oranı yüzde 46.59'a yükseldi.
Merkez Bankası'nın istatistiklerine göre 27 Mart sonu ile biten haftada bankaların elindeki mevcut Türk Lirası mevduat stokuna uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları şu şekilde oldu:
1 Aya Kadar Vadeli: %45.14
3 Aya Kadar Vadeli: %46.59 (En yüksek getiri sağlayan vade grubu)
6 Aya Kadar Vadeli: %43.52
1 Yıla Kadar Vadeli: %43.49
1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli: %37.78
BANKALARDA SON DURUM NE?
Geçen yıl yüzde 47 bandındaki mevduat faizleri bu yıl bazı bankalarda yüzde 35'e kadar gerilemişti. Son verilere göre kamu bankalarında mevduat faizleri kamu bankalarında yüzde 36 ila yüzde 41, özel bankalarda ise yüzde 38 ila yüzde 45 arasında şekilleniyor.
Bazı bankalarda ise bu oran yüzde 47'ye ulaştı.
1 MİLYON TL'NİN AYLIK KÂRI NE KADAR?
Bankaların güncel mevduat faiz oranlarına göre, 1 milyon TL'lik birikimini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar yaklaşık yüzde 43'e varan faiz oranlarıyla ortalama 25 bin TL ile 31 bin TL arasında net kazanç elde edebiliyor.
Örneğin en yüksek oranlı tekliflerde 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi yaklaşık 25.484 TL seviyesinde gerçekleşirken, farklı bankalarda bu tutar 30 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor.
İşte banka banka 1 milyon TL'nin getirisi:
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL
HSBC
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
ING Bank
Faiz Oranı: %37,5 – %40
Net Kazanç: 27.123,29 TL – 29.340,63 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 TL – 1.029.340,63 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %39,16
Net Kazanç: 28.323,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.323,95 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 28.750,68 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.750,68 TL
DenizBankFaiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 29.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.473,97 TL
TEB
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.829,35 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.829,35 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
Odeabank
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: ~31.900 TL
Vade Sonu Tutar: ~1.031.900 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %44
Net Kazanç: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
Banklaların 3 aylık vade getirisi:
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 43.500 TL (yaklaşık)
Vade Sonu Tutar: 1.043.500 TL
HSBCFaiz Oranı: %41
Net Kazanç: 44.600 TL (yaklaşık)
Vade Sonu Tutar: 1.044.600 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 45.200 TL (yaklaşık)
Vade Sonu Tutar: 1.045.200 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 45.800 TL (yaklaşık)
Vade Sonu Tutar: 1.045.800 TL
Akbank
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 46.400 TL (yaklaşık)
Vade Sonu Tutar: 1.046.400 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 47.500 TL (yaklaşık)
Vade Sonu Tutar: 1.047.500 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 48.000 TL (yaklaşık)
Vade Sonu Tutar: 1.048.000 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %44
Net Kazanç: 49.500 TL (yaklaşık)
Vade Sonu Tutar: 1.049.500 TL