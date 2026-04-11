Açık alanlar da dumansızlaşacak! Sigara yasağı genişliyor

AK Parti grubunun Sağlık Bakanlığıyla koordineli hazırladığı yasa teklifi taslağına göre, açık ya da kapalı alan ayrımı yapılmaksızın sigara içilmesine sadece belirlenmiş alanlarda izin verilecek. Açık ya da kapalı alan olmasına bakılmaksızın ibadethane, okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta öğrenim kurumları, yükseköğretim kurumları, sağlık kurum ve kuruluşları gibi alanlarda, çocuk parkları, spor alanları, plajlar gibi açık alanlarda sigara içilmeyecek. Kamuya açık olmayan açık alanlarda da sigara kullanımı sınırlanacak.
NAKİT PARAYLA ALIMA SON
Teklife göre 'tütün ürünü' yeniden tanımlanıyor. Yalnızca tütün içeren geleneksel ürünler değil, 'organik ya da sentetik nikotin içeren ürünler ve tütün veya nikotin içermese dahi tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik iletim sistemleri dahil her türlü nargile, sigara, elektronik sigara (sıvı ve kimyasal içerenler de dahil), ısıtılmış tütün gibi ürünlerin tamamı' türün ürünü kabul edilecek. Nakit parayla tütün ürünü satılamayacak. Tütün ürünlerinin tamamı elektronik sistemle kayda alınacak. Tütün ürünü tüketim alanlarına 18 yaşını doldurmamış kişiler giremeyecek. Çocuklara tütün ürünü satanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Hastaneler ile üniversitelerde sigara içilmeyecek. Hastane ve üniversite binası yerleşke içinde binalara en az 20 metre mesafede sigara içme alanı oluşturulacak.
İÇİLEN BÖLÜM OLMAYACAK
Yasak kapsamındaki mevcut lokanta, birahane ve işletmelerin yanı sıra, yemeiçme hizmeti verilen işletmelerde sigara içilen bölüm olmayacak. Bu işletmelerde toplam kullanım alanının yüzde 10'unu geçmeyecek oranda, en az iki en fazla 20 metrekare büyüklüğünde, içerisi dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara içme bölümü kurulabilecek.
10 MİLYON TL CEZA UYGULANACAK
SİGARA yasaklarına ilişkin denetimler artık belediyelerce değil, vali, kaymakam gibi mülki amirlerce yaptırılacak. Yerel mülki amirler tütün denetim ekipleri kuracak. Tütün ürünleriyle mücadelede yasakları ihlal edenlere ilişkin cezalar ağırlaştırılıyor. Kişiler ve işletmeler açısından 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezaları ile ruhsat iptaline kadar varan yaptırımlar uygulanacak. Yasak alanlarda sigara içenlere 5 bin lira para cezası kesilecek. 1 Ocak 2040'tan sonra tütün ürünlerini ithal eden, üreten, satışa arz eden, nakleden ve satış yapanlara 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar adli para cezası verilecek.