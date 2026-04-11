Ege'de balıkçılar sezonu mutlu kapattı

Hava şartlarının etkisiyle zaman zaman zor günler geçiren Egeli balıkçılar, marttaki verimli dönemle av sezonunu mutlu tamamlıyor. "Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan Ege Bölgesi'ndeki balıkçılar, sezonun ilk döneminde özellikle sardalya avcılığıyla bereketli bir süreç yaşadı.
HAMSİDE BOLLUK
Yılın başında kısa süreli dinlenmenin ardından yeniden denize açılan balıkçılar, ocak ve şubatta etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize açılamadı, o dönem fırtına ve yağışlar avlanma süresini önemli ölçüde azalttı.
Şubatın sonlarına doğru hava şartlarının düzelmesiyle balıkçılar yeniden denize açılmaya başladı, hamsi başta olmak üzere avda hareketlilik arttı. Martta ise uygun hava ve deniz koşullarıyla avcılık yeniden canlandı, balıkçılar bu kısa dönemde sardalya ve hamside verimli bir süreç geçirdi. 15 Nisan'da sona erecek sezon öncesinde martı güzel geçiren balıkçılar, sezonu da bereketli avla kapatmış oldu.
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, bu sezon balıkçıların mutlu bir süreç geçirdiğini söyledi. Güzel bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Çakan, şöyle konuştu: "Eylül ayından itibaren sardalya ve hamside inanılmaz bir bolluk yaşadık. İyi bir dönem geçirdik. Sezonun ikinci yarısında bol hamsi oldu, bereketli bir sezonla kapatmış olduk."