Kırtasiyede güvenli ürün oranı yüzde 100’e yaklaştı

TICARET Bakanlığı'nın 2025'teki denetimlerinde güvenli ürün oranı ilk kez yüzde 99,33'e yükselerek kırtasiye sektöründe önemli bir eşiğe işaret etti. Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nden (TÜKİD) yapılan açıklamaya göre, Derneğin uzun süredir öncü rol üstlendiği "güvenli ürün" yaklaşımının sahadaki yansımaları güçlü şekilde alındı. Bu kapsamda 2025'te 81 ilde yürütülen denetimlerde 5 bin 50 kırtasiye reyonundaki 722 bin 528 ürün incelendi, güvenli ürün oranı yüzde 99,33 seviyesine ulaştı. TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, güvenli ürün konusunun dönemsel bir gündem değil sektörün temel önceliği olduğunu belirtti.