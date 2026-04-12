Kruvaziyerde rekor kırılması bekleniyor

GEÇEN yıl 64 milyon turist ile dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi konumuna erişen Türkiye, kruvaziyer turizminde de tarihi bir sıçrama yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak çalışma sahası olan bu turizm ayağında bu yıl 1500 kruvaziyer geminin Türk limanlarında ağırlanması hedefleniyor. Planlama çerçevesinde bu sayının 2027 yılında 1750'ye, 2028 yılında ise 2 bine çıkması da öngörülüyor. İstikrarlı tanıtım kampanyaları ve yatırımlar sayesinde artık 8-10 bin yolcu kapasitesine sahip dev kruvaziyer gemileri, Türkiye limanlarına düzenli olarak uğruyor. Doğal güzellikleriyle hayranlık uyandıran Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun, Marmaris, Kuşadası ve Bodrum limanlarkruvaviyer turizmi güçlü bir sıçrama yaşıyor. 2025 yılında Kuşadası limanı, 617 ile en fazla kruvaziyer geminin uğradığı nokta oldu.