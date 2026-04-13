Altında geri çekilme kalıcı olmayacak

Küresel finans devleri ANZ ve Goldman Sachs, jeopolitik gerilimlerle dalgalanan altın fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalabileceğini, ancak orta ve uzun vadede yeniden yükseliş trendine girebileceğini öngördü. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşayan altın piyasasına ilişkin küresel finans kuruluşlarından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Analistler, kısa vadeli baskılara rağmen altının orta ve uzun vadede yeniden yükseliş eğilimine girebileceğini belirtiyor. Altın fiyatları, şubat ayında artan risklerle birlikte ons başına 5.500 dolar seviyesinin üzerinden yaklaşık yüzde 10 geriledi. Bu düşüşte, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güç kazanması etkili oldu. Ancak uzmanlara göre bu geri çekilme kalıcı olmayabilir.