Aydın ekonomisine güçlü katkı

Aydın'da faaliyet gösteren ve Özlem Çerçioğlu ailesine ait olan Jantsa, yıllık 100 milyon doların üzerindeki ihracat performansıyla Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 'Dış Ticaret Sermaye Şirketi' unvanını almaya hak kazandı. Türkiye genelinde bu listeye giren 103 firma arasına katıldı ve Aydın'dan bu unvanı alan ilk şirket oldu.

90 ülkeye ihracat yapan firma, yüksek ihracat hacmi, güçlü ciro ve AR-GE çalışmalarıyla dikkat çekerken, hem ülke ekonomisine hem de bölgeye önemli katkı sağlıyor. Dünyanın 90 farklı ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Jantsa Yönetim Kurulu Üyesi Caner Çerçioğlu, Aydın'dan listeye giren ilk firma olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Çerçioğlu, kuruluşlarından bu yana belirledikleri hedefler doğrultusunda üretim ve ihracata odaklandıklarını belirterek, "Kuruluşumuzdan bu yana belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışarak ülke ve Aydın ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bu unvanlardan ziyade bizim tek amacımız üretimimizi aksatmadan yolumuza devam etmektir. Devletimizin ihracat hedefine katkıda bulunup bir fazla Aydınlıya firmamız içinde yer verebilmektir" dedi.