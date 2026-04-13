Doğal taşın geleceği İzmir’de konuşulacak

İzmir'de doğal taş sektörünün uluslararası buluşması Marble İzmir kapsamında düzenlenecek Marble Talks, 14-17 Nisan 2026 tarihleri arasında sektör temsilcilerini, mimarları, tasarımcıları ve akademisyenleri bir araya getirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ tarafından organize edilen etkinlikte, doğal taşın mimarideki yeri, sürdürülebilirlik, tasarım yaklaşımları, dijitalleşme ve küresel pazar dinamikleri gibi konular ele alınacak. Üç gün sürecek konuşma serisi boyunca alanında uzman yerli ve yabancı birçok isim sunumlar yapacak, ayrıca yarışma ödülleri ve çalıştay etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Etkinliğin sektör açısından önemli bir bilgi ve deneyim paylaşım platformu olması bekleniyor.