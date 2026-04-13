Hürmüz krizi petrol taşımacılığını da vurdu

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasıyla deniz yoluyla petrol taşımacılığı mart ayında sert darbe aldı. Küresel "ton-mil" verileri yıllık bazda yüzde 13.7 düşerek Kovid-19 döneminin de altına geriledi. ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiledi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesi, deniz taşımacılığında ciddi aksamalara yol açarken petrol sevkiyatında pandemi dönemini bile geride bırakan bir düşüş yaşandı. Krizin en büyük etkisi, "VLCC" olarak bilinen dev ham petrol tankerlerinde görüldü. Mart ayında bu tankerlerin ton-mil verileri yıllık bazda yüzde 20 azalırken, gemi başına düşen taşıma miktarı yüzde 27 geriledi.