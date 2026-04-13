İzmir Ticaret Odası’na engelsiz hizmet ödülü

İzmir'in ve üyelerinin ticari hayatını geliştirecek projeler kazandırma misyonuyla faaliyetlerine devam eden İzmir Ticaret Odası, sosyal sorumluluk alanında örnek bir başarıya imza attı. İzmir Ticaret Odası hizmet binası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından kentte yalnızca 24 binanın alabildiği 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak ile ödüllendirildi. 3 yıldızlı kırmızı bayrak ile ödüllendirilmekten dolayı büyük gurur yaşadıklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, bu başarının İzmir Ticaret Odası'nın hizmet kalitesi, kurumsal yetkinliği ve üyelerine sunduğu değerin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

TOPLUMSAL FAYDA

Özgener, "Kentimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamanın yanında üyelerimize örnek olacak sosyal sorumluluk projelerine imza atmak önceliğimiz. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucu olarak 3 yıldızlı kırmızı bayrak ile ödüllendirilmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Fiziksel mekânlarımızdan dijital hizmetlerimize kadar her alanda, engelli bireylerin ihtiyaçlarını gözeten, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeye büyük önem veriyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak, sadece ekonomik büyümeye katkı sağlayan değil; aynı zamanda toplumsal faydayı önceleyen, fırsat eşitliğini destekleyen ve herkes için erişilebilir bir hizmet anlayışını benimseyen bir kurum olma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.