Klinik beslenmede 3D yazıcı dönemi

İzmir'de Yaşar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen 3D gıda baskı sistemi, kişiye özel beslenmede yeni bir dönemin kapısını araladı. Robotik sistemler ve yazılım otomasyonu ile entegre çalışan teknoloji, bireylerin sağlık verilerine göre özelleştirilmiş gıdalar üretebiliyor. Özellikle diyabet, obezite, metabolik hastalıklar ve yutma güçlüğü yaşayan hastalar için geliştirilen sistem, klinik beslenmede hassas ve güvenli çözümler sunmayı hedefliyor. Uzaktan kontrol edilebilen ve tam otomatik çalışan sistemin, gelecekte hastane ve bakım merkezlerinde hasta odaklı beslenme uygulamalarını dönüştürmesi bekleniyor.