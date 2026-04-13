Manisa’da TOKİ yatırımları devam ediyor

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'da TOKİ konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baybatur, yaptığı açıklamada 2002 yılından bu yana Manisa'da yaklaşık 16 bin konutluk projenin hayata geçirildiğini belirterek, bu kapsamda 10 bin 966 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini ifade etti. Kalan projelerde ise inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve fiziki gerçekleşme oranının yaklaşık yüzde 80 seviyesine ulaştığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen 500 bin sosyal konutluk yeni proje kapsamında Manisa'ya 7 bin 500 konut daha kazandırılmasının planlandığını belirten Baybatur, yer tespitlerinin tamamlandığını, planlama ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü ifade etti.