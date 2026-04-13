Petrol ve gaz hisseleri uçuşa geçti

ABD/İSRAİL-İRAN Savaşı'nın Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını aksatmasıyla enerji fiyatlarında görülen sert yükselişler, petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisselerinde yılın ilk çeyreğinde ralli havasının esmesine neden oldu. Bu dönemde, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 47.2, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 76.6 arttı. Hollanda merkezli TTF'de işlem gören doğal gaz kontratları yüzde 96.2 yükseldi. Hürmüz Boğazı kaynaklı arz ve tedarik sıkıntılarının petrol ve doğal gaz fiyatlarında sert yükselişlere neden olması ve fiyatlardaki yüksek seviyelerin belli bir süre daha devam edeceğine ilişkin öngörüler enerji şirketlerinin gelirlerinin artacağına yönelik tahminleri güçlendirdi.