Toroslarda kuzugöbeği mantarı mesaisi

Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'nın 1000-1800 rakımlı bölgelerinde yetişen, nadir bulunan kuzugöbeği mantarında sezon başladı. Bahar yağmurlarıyla birlikte ortaya çıkan mantar, köylüler tarafından sabah erken saatlerde dağlarda toplanıyor. Kilosu yaklaşık bin 500 liradan satılan kuzugöbeği, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olurken, bir kişi günde ortalama 1-5 kilo ürün toplayabiliyor. Bazı yıllarda fiyatların daha yüksek olduğu belirtilirken, bu yıl sezonun mayıs sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Yöre halkı için hem ekonomik hem de geleneksel bir faaliyet olan mantar toplama, "zor ama vazgeçilmez bir tutku" olarak tanımlanıyor.