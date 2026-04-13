Türk balı 31 ülkenin sofrasında

Türkiye'nin ihraç ürünlerinden bal, yılın ilk çeyreğinde ABD, Birleşik Krallık ve Kanada başta olmak üzere 31 ülkenin sofrasında yer aldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 3 aylık bal ihracatı, 2 bin 71 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan 9 milyon 226 bin 137 dolar gelir sağlandı. Söz konusu dönemde Türkiye'den ABD'ye 2 milyon 605 bin 140, Birleşik Krallık'a 1 milyon 110 bin 768, Kanada'ya ise 1 milyon 69 bin 319 dolarlık bal ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Venezuela, Danimarka, Suriye, Liberya, Somali ve Kongo'ya da bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.