Aydın Çıldır Havalimanı için ilk resmi adım

Aydın'ın yıllardır beklediği ve bölge ekonomisi ile turizmine büyük katkı sağlaması hedeflenen Aydın Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için ilk resmi adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı teknik heyeti, ilave pist yapılmasına yönelik zemin etüdü çalışmalarını başlattı. Teknik heyet, mevcut yapının genişletilmesi veya ilave pist alanı oluşturulması planlanan bölgede zemin sağlamlığını ölçmek amacıyla yapılacak sondaj çalışmalarına yönelik arazilerde gerekli incelemelerde bulundu. Çalışmaların aksamaması ve projenin planlanan takvimde ilerlemesi için bölgedeki mülkiyet durumları da mercek altına alındı. Havalimanına komşu arazi sahipleriyle herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına sürecin titizlikle yürütüleceği öğrenildi. Teknik heyetin yapacağı incelemeler ve sondaj çalışmaları sonucunda hazırlanacak rapor doğrultusunda, mevcut piste ilave pist yapılması ya da tamamen yeni bir pist inşa edilmesi netlik kazanacak.