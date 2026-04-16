Dünya Bankası tarihinin en büyük 3. projesi onaylandı

Dünya Bankası ile İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için imzalar atıldı. Dünya Bankası bu dev projeye 1 milyar 670 milyon euroluk finansman sağlayacak. ABD'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu projenin Dünya Bankası tarihinde onaylanan en büyük üçüncü proje olduğunu belirtti. Washington'da bulunan Bakan Şimşek, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin finansman anlaşmasının Dünya Bankası'nın genel merkezinde düzenlenen imza törenine katıldı. Şimşek, küresel enerji güvenliğinin ve ticaret koridorlarının çatışmalar, parçalanma ve yıllarca süren yetersiz yatırımlar nedeniyle baskı altında olduğuna işaret ederek, bu sorunların küresel nitelikte olduğunu söyledi. Bu çerçevede Orta Koridor'un önemini vurgulayan Şimşek, söz konusu hattın 18 günlük süresiyle Pekin'den Londra'ya uzanan en hızlı rota olduğunu aktardı.