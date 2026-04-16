‘Turizm gelirlerini yüzde 109 artırdık’

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesince "7. Uluslararası Seyahat ve Turizm Dinamikleri Kongresi" düzenlendi. Kongrenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyada ekonomik dengelerden teknolojik gelişmelere ve küresel ilişkilere kadar her alanda köklü bir dönüşümün olduğunu vurguladı.

'HEDEFLERİN BAŞLANGICI'

Bakan Ersoy, "Turizm sahasında gelirlerimizi 2017 yılına kıyasla yüzde 109 artırdık. Bu gelişme, Türkiye'nin artık yalnızca çok ziyaretçi çeken değil, aynı zamanda yüksek katma değer üreten bir turizm ülkesi olma hedefinde ilerlediğini göstermektedir. Bizler için bu başarı bir varış noktası değil, yeni hedeflerin başlangıcıdır. Turizm politikalarımızın odağında sürdürülebilir turizm uygulamalarını güçlendirmek ve Türkiye markasını daha görünür hale getirmek bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.