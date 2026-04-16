Üretici ödemesine 30 gün sınırı

ÜCRETİNİ ÖDEMİYORLAR

Buna göre, toptan veya perakende satış için üretici, kooperatif, üretici örgütleri, komisyoncu veya tüccardan mal satın alan perakendeciler; reklam, stant ve diğer gerekçelerle ödemelerde herhangi bir kesinti yapamayacak. Doğrudan tanıtım ve teşhir ünitelerinde özel konumlandırma hizmeti gibi ürün talebini doğrudan etkileyen hizmetler dışında, prim ve bedel alınmayacak. 30 gün içinde bozulabilen meyve-sebze gibi gıdalar, satılamadığı gerekçesi iade edilemezken, ürünlerde zayi olduğu gerekçesiyle de ödemeler aksatılamayacak. Bu kapsamda, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi; alacaklının küçük, borçlunun ise orta veya büyük ölçekli olması durumunda 30 günü geçmeyecek.

ÖDEMEYİ ALAMAYAN ÇİFTÇİ BORÇLANIYOR

Alınan bilgiye göre çiftçiler ve çeşitli büyüklüklerdeki tarım üreticileri, özellikle marketlere teslim ettikleri taze sebze ve meyvelerin bedelini gecikmeli almaktan şikayet ederken, yaşanan gecikmeler, üreticiyi borçlanmaya yönlendiriyor. Marketler tarafından kendilerine çeşitli adlar altında faturalar kesilmesi, alacaklarından habersiz kesinti yapılması, marketlerde bozulan veya satılamayan ürünlerin bedelinin üreticiden tahsil edilmesi ya da iade yapılması, şikayetlerde başı çekiyor. Tarımda üreticinin nakit akışı rahatlatması öngörülen Bakanlık uyarısıyla, meyve-sebze üretiminde sağlıklı planlama yapılması, bu yolla da gıdada fiyat istikrarına olumlu katkı sağlanması bekleniyor.