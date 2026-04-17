Ege’den 6.4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Ege Bölgesi'ndeki iller ilk çeyrekte 6 milyar 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Dış satımda bölgenin lokomotif kenti İzmir oldu. Kent, bu dönemde 3 milyar 379 milyon 257 bin dolarlık ihracatla Ege'nin dış satımının yaklaşık yüzde 52,6'sını tek başına gerçekleştirdi. İzmir'in ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı. En fazla gelir 579 milyon 961 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinden elde edildi.