Gram altın yükselişe geçti

Gram altın, önceki gün değer kaybının ardından 6 bin 892 liradan günü tamamlamıştı. Dün ise güne yükselişle başlayan altın yatırımcısının yüzünü tekrar güldürdü. Uzun vadede iyi bir yatırım aracı olan altın, bir süredir düşüş yaşıyordu. Dün 6 bin 917 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11 bin 738 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 852 liradan alıcı buldu. Uzmanlara göre Orta Doğu'daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin olumlu etkileri ve ABD'de tahminleri aşan şirket bilançoları, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Bu sebeple uzmanlar altın ve gümüş yatırımcılarına sabırlı olmaları gerektiğini söylüyor.