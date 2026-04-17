İZSU’dan “Sürdürülebilir Turizm” tarifesine indirim

İZSU Genel Müdürlüğü'nün Nisan ayı olağanüstü genel kurulunda, Sürdürülebilir Turizm Belgesi sahibi işletmelere su ve atık su tarifelerinde yüzde 50 indirim kararı alındı. Düzenlemeden İzmir genelinde 1521 işletmenin faydalanması bekleniyor. Hazırlanan önerge kapsamında, "Sürdürülebilir Turistik Tesis Aboneleri" ve "Atıksu Sürdürülebilir Turistik Tesis Aboneleri" adıyla iki yeni abone türü tanımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte, Sürdürülebilir Turizm Belgesi sahibi işletmelerin su ve atık su tarifelerinden yüzde 50 indirimli yararlanmasını öngören düzenleme mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurulda kabul edilen yeni tarife düzenlemesi 1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.