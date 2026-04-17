Kırsal kalkınma projeleriyle ülke ekonomisine rekor katkı

Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 2006- 2025 döneminde 160 bin 535 proje desteklenirken, bu projelerin hayata geçirilmesiyle 327 milyar 482 milyon liralık yatırım yapılmış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı İstatistik Bülteni'nden derlenen bilgiye göre, Bakanlık, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çeşitli dönemlerde hibe programları uyguluyor. Bu doğrultuda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Makine- Ekipman Alımı Destekleri, Uzman Eller Projesi, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi, IPARD ve Dezavantajlı Alanlarda Uygulanan Kırsal Kalkınma Projeleri hayata geçirildi. Kırsal kalkınma yatırımları çerçevesinde geçen yıl 7 bin 139 projeye 14 milyar 486 milyon lira hibe sağlandı. Bu hibelerle 27 milyar 907 milyon liralık yatırım yapıldı ve 7 bin 169 kişi istihdam imkanı buldu.