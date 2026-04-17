Köprübaşı çileği bu sene de çiftçinin yüzünü güldürdü

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde tescilli Köprübaşı çileğinde yıl boyunca seralarda üretimler devam ederken, hem Demirköprü Barajının dolması hem de ilçe çiftçilerinin üretim tecrübesinin artmasıyla bu yılda yüksek verim ve kazanç bekleniyor. İlçe genelinde yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekte, açık alanda ve serada toplamda yıllık üretim miktarı 9 milyon kilogram seviyesine ulaşıyor. 450 kayıtlı çiftçinin üretim gerçekleştirdiği bölgede, özellikle son dönemde etkili olan yağışların Demirköprü Barajı'nı doldurması verimin de artmasını sağladı. Çiftçilerden Selçuk Kayacan, "Köprübaşı çileğinin en büyük özelliği aroma ve tadı. Barajın da dolmasıyla üretim arttı. Su hayat demektir" dedi.