Marmaris’e ilk Avusturyalı turist kafilesi geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yerel yönetim ve turizm paydaşlarının yürüttüğü tanıtım çalışmaları kapsamında, Avusturya'dan gelen 3 bin 500 kişilik turist grubunun ilk kafilesi ilçeye ulaştı.Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği işbirliğiyle yürütülen yurt dışı tanıtım faaliyetleri meyvelerini vermeye devam ediyor. "Golden Age" (Altın Çağ) olarak adlandırılan 50 yaş ve üzeri turistlerden oluşan kafile, bahar dönemi programı kapsamında Marmaris'i tercih etti. 13 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde birer haftalık periyotlarla gerçekleşecek organizasyonla toplam 3 bin 500 Avusturyalı turist ilçede ağırlanacak.