Tapuda yeni dönem başlıyor! O tarihten itibaren yürürlüğe girecek

Ticaret Bakanlığı, mevzuat çalışmasında son aşamaya gelindiğini sistemin devreye alınması için titizlik ile çalışıldığını ifade etti. Bakanlık, "Sistemin 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla devreye alınması planlanmakta olup, bakanlığımıza söz konusu süreyi 3 aya kadar uzatma yetkisinin de alınması öngörülmektedir" dedi.

ZORUNLULUK DEĞİL TERCİHTİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank işbirliği ile hayata geçirilen Tapu-takas devreye alınmıştı. 2015'ten bu yana hizmet veren sistemin kullanılması halinde satış bedeline bakılmaksızın 200 TL tahsil ediliyor. Benzer uygulamaları bankalar da yapıyor. Ancak bunlar zorunluluk değil tercih olduğu için talep görmüyor.