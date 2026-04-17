Turizm Haftası açılışı Laodikya’da yapıldı

Denizli'de 'Turizm Haftası' açılışı her yıl olduğu gibi Pamukkale yerine, bu kez UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, turizm haftası açılışı nedeniyle yaptığı konuşmada, kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve ekonomik birikimle Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

'GIPTAYLA BAKILIYOR'

Köşger, "Antik dönemde de bölgede yaşayanlar çalışkan ve üretkenmiş. Ege Bölgesi'nin en büyük metropol kentlerinden birini, iki tiyatrosu ve büyük stadyumuyla inşa etmişler. O dönemde de çalışkan olan Denizlililer, bugün de aynı şekilde üretmeye devam ediyor" diye konuştu. Kentte yılda yaklaşık 1 milyonu yabancı olmak üzere 2 milyonu aşkın turist ağırladıklarına dikkati çeken Köşger, "Bu birçok şehrin gıptayla baktığı bir rakam aslında. Gelen turistin konaklama süresinin artmasını, merkezine uğramasını ve ticarete de daha çok katkıda bulunmasını isteriz. İşte Pamukkale önemli bir lokomotif, Hierapolis Denizli'nin büyük bir zenginliği, kendiliğinden turizmde bir çekim alanı, bir cazibe alanı, bir destinasyon oluşturmuş durumda" ifadelerini kullandı.