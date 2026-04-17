“Türkiye’nin mermeri sadece buraya özgüdür”

İzmir'de bu yıl 31'incisi düzenlenen Marble Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda binlerce katılımcı yer aldı. Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, 2003'ten bu yana fuardaki yerini alarak yabancı müşterilerle buluşmasını sürdürüyor.

- Sektördeki geçmişinizden bahseder misiniz?

Münir Turunç: Pandemi dönemi hariç, 2003'ten bu yana her yıl aralıksız katıldık. Her geçen yıl büyüyerek devam ettik; bu yıl daha geniş katılım gerçekleştirdik.

- Üretim tesisleriniz nerede bulunuyor?

Münir Turunç: Ana üretim merkezimiz Afyon'da. Ayrıca Burdur'da da tesisimiz var. Şu an Sivas bölgesinde yeni bir tesis yatırımı yapmayı planlıyoruz. Şirketimizin yüzde 25,8'i halka açık ve Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Bir aile şirketi olarak büyümeye devam ediyoruz.

- İhracat kapasiteniz ve hedef pazarlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Münir Turunç: Kurulduğumuz günden bu yana satışlarımız yüzde 90'ın altına hiç düşmedi; şu an yüzde 95 oranında ihracat yapıyoruz. Amerika'da kendimize ait 10 showroom ve depo bulunuyor. Avrupa, Kuzey Afrika ve Dubai'de de aktif olarak varız. Temel stratejimiz; projelerden toptan satıcılara, perakendeden son kullanıcıya kadar her noktaya ulaşmak.

SAVAŞ SEKTÖRÜ ETKİLEDİ

- Türkiye iç piyasasındaki hedefleriniz neler?

Münir Turunç: Türkiye'de son dönemde nitelikli projeler yapılıyor. Eskiden ithal granit kullanımı çok yaygındı ancak mermer, 'ipek' gibidir; yüzyıllar geçse de değerini korur. Türkiye'deki antik kentlerin bugün hala ayakta olmasının sebebi, bu coğrafyadaki mermer kaynaklarının bolluğu ve kalitesidir.

- Türk mermerini dünyadaki rakipleriyle nasıl kıyaslarsınız?

Osman Turunç: Mermer, bir nevi parmak izi gibidir. Türkiye'deki mermer sadece Türkiye'ye özgüdür. Her birinin karakteri, kırılganlığı veya parlaklığı farklıdır.

-Savaş ve küresel gerilimler sektörü nasıl etkiliyor?

Osman Turunç: Sektör bazında baktığımızda, trajediler ne kadar büyük olursa olsun hayat devam ediyor, çalışmalar ve yatırımlar durmuyor. Örneğin Abu Dabi'de halen devam ettirdiğimiz büyük bir müze projesi var. Ancak fuar özelinde, güvenlik endişeleri nedeniyle uçuş iptalleri ve ziyaretçi sayısında bir düşüş görülebiliyor.

- Savaşlar ve lojistik sorunlar satışları nasıl etkiliyor?

Osman Turunç: Trajediler çok büyük, durum içler acısı ancak dünya bir şekilde bu durumu kanıksayıp yoluna devam ediyor. Abu Dabi'de havaalanı bombalanırken mimarlar haftaya bizimle proje konuşmaya gelebiliyor. Ancak lojistik sorun. Rusya üzerinden geçemeyen uçaklar ve aktarma sorunları fuar katılımını etkiliyor. Sektör bazında projeler kendi mecrasında yürüse de fuar özelinde ziyaretçi sayısında bu sebeple azalma yaşanması kaçınılmaz.