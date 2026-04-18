Bu yıl trafiğe kaydedilen taşıtların 26 bini İzmir’de

TÜRKİYE'DE, ocak-mart döneminde 426 bin 342 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bunların yaklaşık yarısı İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yollara çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yurt içinde trafiğe kayıtlı araç sayısı, mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 7 artışla 34 milyon 23 bin 986'ya yükseldi. Taşıtların illere göre dağılımı incelendiğinde, en çok kaydın İstanbul'da yapıldığı görüldü. Bu dönemde kentte, 129 bin 20 taşıt trafiğe çıktı. İstanbul'u 38 bin 428 kayıtla Ankara, 26 bin 755 kayıtla İzmir ve 17 bin 910 kayıtla Antalya izledi.