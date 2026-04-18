Kiraz hasreti bu sene bitiyor

Nisan ortasında Manisa'nın Şehzadeler ve İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başlayan kiraz hasadı, Denizli, Afyon Sultandağı, Isparta, Konya Hadim, Niğde Darboğaz, Gaziantep, Mardin rotasını takip ederek Temmuz ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurova'sı niteliğindeki Iğdır'da 1850 kilometrelik bir yolculuk sonunda noktalanıyor. C vitamini, potasyum ve antioksidanlar açısından zengin olan kiraz, önümüzdeki günlerde sofraların baştacı olmaya hazırlanıyor.

TARİHİ BİR BAŞARI

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, geçtiğimiz sezon yaşanan zirai don olayları sebebiyle kiraz üretiminde yüzde 90'lara varan kayıplar yaşandığını, geçen sene hem vatandaşların kiraza hasret kaldıklarını hem de ihracatta büyük düşüş yaşandığını bu sene kiraz hasretinin biteceğini söyledi. Türkiye'nin 2023 yılında 83 bin tonluk kiraz ihracatıyla tarihi bir başarıya imza attığı bilgisini veren Uçak, "Kiraz ihracatımız 2024 yılında 67 bin ton olarak gerçekleşmişti. 2025 yılında iklimsel değişiklikler sebebiyle büyük bir kayba uğramıştı. 2025 yılında kiraz ihracatımız miktar bazında 6 bin tonda kalırken, döviz getirisi 48 milyon dolar olmuştu. 2026 yılında çiçeklenme döneminin de olumlu geçmesiyle birlikte kiraz ihracatında 60 bin tonu aşarak 200 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak istiyoruz. Kiraz sezonunda üreticimiz, ihracatçımız, lojistikçimiz, ambalajcımız kazanacak. Sektörün tüm taraflarına bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

'250 BİN TON ÜRETİM'

Kiraz üreticilerine bereketli bir sezon dileyen Başkan Uçak, "Kirazda üretimde dünya lideri olmamız yanında, ihracatta ilk dört ülke arasındayız. Ege Bölgesi'nde; İzmir, Manisa, Afyon, Denizli ve Aydın illerinde yıllık 240- 250 bin ton kiraz üretiyoruz. Türkiye'nin kiraz üretiminin yüzde 30'unu, Ege Bölgesi gerçekleştiriyor. İzmir, Ege Bölgesi'nin kiraz üretiminin yüzde 40'ını yaparken, Manisa yüzde 20, Afyon yüzde 18 pay alıyor" dedi.

İLK HASAT GERÇEKLEŞTİ

Kuzey Yarım Küre'de kirazın en erken yetiştiği yer olan Manisa Sancaklı bölgesinde ilk kiraz hasadı gerçekleşti. ilk kirazların kilosu gerçekleşen sembolik açık artırmayla 6 bin TL'den satıldı. İlk hasadın heyecanını yaşayan üreticiler, "Cristobalina" cinsi kirazlarının hasadı sonrasında ürünlerini kiraz alım merkezine götürdü.