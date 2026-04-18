  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Piyasalar canlandı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu. Bu kararın ardından gram altında yükseliş yaşanırken Euro’da ve gümüşte de artış gözlemlendi.

Giriş Tarihi: Gazete

Bir süredir kapalı olan Hürmüz Boğazı aynı zamanda piyasaları da etkiliyordu. Altın önceki gün yükselmeye başlamışken dün Hürmüz'ün açılmasının hemen ardından 7 bin TL'yi gördü. Yatırımcısını sevindiren altının yükselmesi, piyasaların da yeniden canlanmasına sebep oldu. Aynı şekilde 52 TL'ye ulaşan Euro'da da yüzde 1'lik bir yükseliş yaşandı. Doların üzerindeki baskı devam ederken yaşanan bu gelişme piyasalara kan oldu.

PETROLDE GERİLEME

Altın, Euro, dolar ve gümüş yükselirken petrolde düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine tamamen açık olacağı açıklamasının ardından yüzde 8.7 düşüşle 90 dolar seviyesine geriledi. Ateşkes devam ettiği sürece piyasalardaki dalgalanma da sürecek. Ama uzmanlar konuyla ilgili olarak, yatırımcıların uzun vadede düşünmesi gerektiğini ve hemen ellerindeki altınları ya da yatırımlarını bozmamaları gerektiğini söylüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA