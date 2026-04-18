Sanayiye iş birliği çağrısı

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, öğrencileri mezun olmadan iş dünyasıyla buluşturmayı ve sektörel deneyim kazandırmayı hedefleyen YUCOOP'u (Yaşar Üniversitesi Ortak Eğitim Programı) Egeli sanayicilerle paylaştı. Prof. Dr. Kandiller, sanayicilere destek çağrısında bulunarak, "Üniversitemizde öğrencilerimize iyi bir eğitim veriyoruz. Bunu uygulamalı eğitimlerle de desteklemek istiyoruz. Elbirliği ile bu öğrencilerimize mezun olmadan sektörlerinde deneyim kazanma imkanı yaratalım" dedi.Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da sanayicinin nitelikli eleman bulma sıkıntısının mesleki eğitimin yaygınlaşması ile çözüleceğini belirtti.